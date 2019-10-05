وزير الرياضة يوجه بفتح مراكز الشباب للأعضاء والمترددين غداً الأحد مجاناً

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كافة مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية بفتح مراكز الشباب غدا الاحد طوال اليوم مجانا للأعضاء والمترددين عليها ، وذلك بمناسبة إحتفالات مصر بالذكرى رقم ٤٦ لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة.
وفي هذا الصدد أكد وزير الرياضة أن الوزارة لديها عددا من الانشطة التي ستنفذ إحتفالا بهذه الذكري المجيدة التي كتبت بدماء شهداء مصر، والذين ضربوا أروع النماذج في الصمود والتحدى، مشيرا الى ان الانشطة التي ستجسدإنتصارات حرب أكتوبر ستنفذ في عدد من مراكز الشباب، كما سيكون هناك إحتفالات رئيسية ستنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشئون المعنوية بالقوات المسلحة.
واضاف الدكتور أشرف صبحي ان هذه الاحتفالات التي تقوم بها الوزارة تعكس دورها الكبير في المشاركة المجتمعية وإحيائها للمناسبات الوطنية والتوعية بأهميتها للنشء والشباب .
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