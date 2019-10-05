تعرف على نتائج مباريات اليوم الإفتتاحي لدوري الرجبي

انتهت مباريات اليوم الافتتاحى للرجبي لموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ والتى اقيمت بالمدرسة البريطانية الدولية بمدينة ٦ اكتوبر. حيث شهد اليوم الاول الجولة الاولى من دورى السيدات لسباعيات الرجبى بمشاركة ٤ فرق، وايضا مباريات الاسبوع الاول لدورى الرجال لدورى الرجال وجاءت نتائج مباريات دورى السيدات على النحو التالى: بانثرز ٤٠-٠ الجامعة الامريكية (ب) الجامعة الامريكية (أ) ١٧-١٢ الاسكندرية الاسكندرية ٢٩-٥ الجامعة الامريكية (ب) الجامعة الامريكية (أ) ١٢-٧ بانثرز Advertisements بانثرز ٣٦-٧ الاسكندرية الجامعة الامريكية (أ) ٣٢-٠ الجامعة الامريكية (ب) بينما جاءت نتائج مباراتى الاسبوع الاول لدورى الرجال كالتالى: القاهرة ١٥-١٩ الاسكندرية الجامعة الامريكية ٢٧-١٣ ايجيلز وشهدت المباريات ندية شديدة من جميع الفرق فى اليوم الاول ليبرهنوا ان الموسم الحالى سيكون موسم قوى وصعب التكهن بنتائج المباريات المقبلة

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