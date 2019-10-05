قرعة البطولة العربية تسفر عن مواجهة متوسطة للاتحاد.. واختبار قوي للإسماعيلي

اقيمت اليوم السبت، قرعة دور الستة عشر لبطولة كأس محمد السادس للاندية الأبطال، بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، بحضور العديد من الشخصيات الرياضية.

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية

لممثلي الكرة المصرية الاسماعيلي والاتحاد السكندري.

حيث يواجه الاسماعيلي الجزيرة الإماراتي، بينما يلتقي الاتحاد السكندري مع فريق المحرق البحريني.

وجاءت باقي مباريات دور الـ 16 كالتالي:

- الوداد المغربي والرجاء المغربي

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- الترجي الرياضي التونسي و أولمبيك اسفي المغربي

- نواذيبو المورتاني امام الشرطة العراقي

- فريق الوصل الاماراتي امام إتحاد جدة السعودي

- القوه الجوية امام مولودية الجزائر

- الشباب السعودي امام شباب الاردن