انطلاق مسابقة إيروسبورت لكرة السلة تحت 13 سنة بنات

أعلنت إدارة النشاط الرياضي، بنادي إيروسبورت، التابع لوزارة الطيران المدني، عن موعد مسابقة كرة السلة تحت 13 سنة بنات.
وتنطلق المسابقة اليوم السبت 5 أكتوبر، بمشاركة رسمية من اتحاد السلة وفريق النادي، حيث تقام المسابقة تحت اسم ناديإيروسبورت.
وأكد زكريا محيى الدين، نائب رئيس النادي، أن اهتمام إيروسبورت لن ينصب لفريق الكرة الأول فقط، ولكن كل الدعم يقدم الأنشطة الرياضية الأخرى بجميع الفئات العمرية.
وأشار نائب رئيس النادي، أن مجلس الإدارة برئاسة اللواء أركان حرب نبيل سلامة، يضع نصب عيناه أبناء النادي ورفع اسم إيروسبورت عاليا، من خلال توفير كل الدعم لأبناءه وهو ما ينعكس بالإيجاب.
وحرص محيى الدين على توجيه الشكر للاتحاد المصري لكرة السلة، على دعم النادي في مسابقة إيروسبورت لكرة السلة بنات تحت 13 سنة.
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