الأهلى يتقدم على أسوان بهدفي أجاي والشحات في الشوط الأول

تقدم فريق الأهلي على اسوان بهدفين نظيفين باستاد اسوان، في الشوط الاول من اللقاء المقام حاليًا ضمن الجولة الثالثة للدوري الممتاز.
سجل هدفي الأهلي النيجيري جونيور أجاي وحسين الشحات في الدقيقتين 7و25 في شوط لصالح الأحمر لعبا ونتيجة.
الشوط الاول
بدأ اللقاء بهجوم من جانب الأهلي بحثا عن هدف مبكر من خلال الضغط، خوفا من ارجاء هز الشباك وارتفاع معنويات المنافس ،وقبل أن تنال درجات الحرارة المرتفعة من مجهود لاعبيه.
وتراجع الدفاع الأسواني مبكرا للخلف لإيقاف التيار الطوفاني الأحمر المتواصل لفارق الخبرة والإمكانيات.
هدف مبكر
مع الدقيقة السابعة ومن ضربة حرة يمينا ، تصل أرضية داخلمنطقة جزاء أسوان تمر من تحت اقدام حمدي فتحي وينخدع الدفاع وتصل سهلة الى جونيور اجاي، ليضع الكرة في المرمى سهلة داخل المرمى مسجلا هدف التقدم.
لم تتغير الأمور كثيرا بعد هدف الأهلي نظرا لرغبة الأحمر في تسجيل المزيد من الأهداف مع انهيار نسبي لدفاعات المنافس الذى لم يعرف كيف يواجه هذا الطوفان.!
إنحصرت خطورة اسوان في محاولات لطارق حسن واحمد عامر وموسى داو ، تكسرت سريعا على حدود منطقة الجزاء حيث لعب الدفاع الأحمر علىمعلول ومحمد هاني وياسر ابراهيم وأيمن اشرف مستريحا حيث ارتمى احمد عبد الظاهر المهاجم الصريح في أحضان الدفاع وكان له العذر لغياب التمويل من لاعبي الوسط والذين تراجعوا وتلاصقوا بالدفاع لتشكيل حائط صد امام الطوفان الأحمر.
هدف ثان
في الدقيقة 25 ومن جملة ملعوبة يهيئ معلول الكرة لحمدي فتحي يسدد قوية ترتد من الحارس مسعد عوض، وتصل لأجاي تلمس الحارس والقائم لحسين الشحات يضع الكرة سهلة في المرمى مسجلا الهدف الثاني للأهلي.
هدأ رتم المباراة بعد هدف الاهلي الثاني رغم ان الأحمر ظل المسيطر واكثر امتلاكا للكرة.
حاول الفريق الأسواني من خلال مناوشات متواضعة، ومع الدقيقة الأخيرة يسدد احمد عبد الظاهر قوية في يد الحارس محمد الشناوي.
يرد حمدي فتحي بتسديدة قوية ترتد ويسدد اجاي فوق العارضة وسط ذهول الجميع.
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