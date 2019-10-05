الإسماعيلي يواجه الجزيرة الإماراتي في دور ال16 بالبطولة العربية

أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة كأس محمد السادس لأندية الأبطال، التي أجريت، منذ قليل، بالرياض عن مواجهة بين فريق الإسماعيلي

والجزيرة الإماراتي.ويواجه الاسماعيلي نظيره الجزيرة الاماراتي في دور ال 16 بعدما تخطى الأهلي الليبي في دور ال32 بنتيجة اللقاءين4/3.بينما تأهل الجزيرة على حساب النصر العماني بنتيجة 4/1 مجموع اللقاءين.ومثل الإسماعيلي في سحب القرعة بالسعودية المهندس تامر موسي عضو مجلس الادارة.