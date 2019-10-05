توتنهام يواصل ترنحه بالسقوط أمام برايتون بالبريميرليج

استمر توتنهام هوتسبير في نتائجه المخيبة للجماهير بعد السقوط أمام برايتون بثلاثة أهداف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما مساء السبت علي ملعب فالمر ضمن مبارياتالأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي الممتاز.
جاء هدف اللقاء الأول مبكراً بالدقيقة الثالثة بعد خطأ من هوجو لوريس، حارس مرمىتوتنهام، ليتعرض للإصابة ويغادر الملعب.
أضاف أرون كونولي الهدفين الثاني والثالث في الدقائق 32، و65.
وبهذه النتيجة يصل برايتون إلى النقطة التاسعة، يحتل بها المركز الـ 12 بينما يتجمد رصيد توتنهام عند 11 نقطة محتلاً المركز السادس.
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