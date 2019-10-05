توتنهام يتلقى خسارة فادحة بثلاثة أهداف نظيفة



تلقت شباك توتنهام، 3 أهداف في لقاء برايتون، اليوم السبت، في افتتاح الجولة الثامنة للبريميرليج.



وجاءت خسارة توتنهام بعد أيام من الهزيمة الثقيلة أمام بايرن ميونخ، بنتيجة 7 ـ 2، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن آخر مرة استقبل فيها توتنهام 10 أهداف في مباراتين متتاليتين بكل البطولات، تعود لشهر ديسمبر/ كانون الأول عام 1997.



وخسر توتنهام وقتها أمام تشيلسي بنتيجة 6-1، قبل الهزيمة أمام كوفنتري برباعية نظيفة.



يذكر أن توتنهام تعثر اليوم السبت أمام مضيفه برايتون بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



المصدر: موقع كورة

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