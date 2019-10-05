اونلاين | YALLA شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة بث مباشر YALLA REAL كورة لايف اونلاين beIN LIVE ماتش الريال NOW

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تابع البث المباشر لمباراة فريق ريال مدريد بقيادة مدربه زين الدين زيدان مع فريق غرناطة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني GOAL KOORA، ويسع الفريق الأبيض لتحقيق الانتصار في تلك المباراة من أجل استمراره في صدارة الليجا BEIN MATSH.

كورة ستار وسيدخل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد تلك المباراة بغيابات كثيرة عن الفريق بسبب الإصابات التي تعرض لها الفريق في الفترة الأخيرة، حيث سيغيب الظهير البرازيلي مارسيلو عن الريال، وأيضا ناتشو الذي اصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال المواجهة الأخيرة من دوري ابطال اوروبا YALA SHOOOT PLUS.

يلا شوت بلس ويقدم فريق غرناطة مستويات كبيرة في الليجا الإسبانية هذا الموسم خاصة وفوزه المفاجأ على حساب فريق برشلونة بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، ويحتل الفريق المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 14 نقطة بالتقاسم مع فريق أتلتيكو مدريد الذي يملك نفس العدد من النقاط KOORA STAR.

كول كورة وحقق فريق برشلونة لقب الليجا في الموسم الماضي بفارق كبير عن منافسيه ثنائي مدينة مدريد، ولكنه قد خسر لقب كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، وخرج فريق ريال مدريد من الموسم الماضي بدون التتويج بأي لقب، YALA KOORA ولكنه كان قد حقق بطولة دوري أبطال أوروبا لمدة ثلاث نسخ متتالية منذ عام 2016 حتى موسم 2018، وكان قد حقق ليفربول اللقب في النسخة الماضية بعد الفوز على توتنهام في المباراة النهائية COOL KOORA.