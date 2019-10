اونلاين | يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الريال beIN NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الريال beIN NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد غرناطة، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غرناطة ضيفًا ثقيلاً على نظيره ريال مدريد، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت الموافق 5 أكتوبر الجاري، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”. موعد مباراة ريال مدريد ضد غرناطة لمشاهدتها عبر كورة أونلاينrealmadrid KORAONLINE حرصًا على مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد غرناطة فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة ريال مدريد ضد غرناطة، في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، والثالثة مساءًا بتوقيت تونسن والثانية مساءًا بتوقيت جرينتش. كورة جول Granada KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد غرناطة ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة ريال مدريد ضد غرناطة حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 3، بتعليق المميز خليل البلوشي، في قمة منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العالمية وخاصة الإسبانية لحسم صدارة الدوري. بث مباشر لمباراة ريال مدريد ضد غرناطة كول كورة COOLKORA Advertisements يسعى ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لإستغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر بنقاط المباراة، لمواصلة الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، عن طريق تحقيق الفوز عليه realmadrid vs Granada ONLINE. يلا شوت Yalla Shootمباراة ريال مدريد ضد غرناطة نقدم لكم بث مباشر لمباراة ريال مدريد ضد غرناطة، للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE. يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على ريال مدريد، نظرًا لقوة نظيره غرناطة الذي تفوق على غريمه التقليدي برشلونة، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما في الموسم بالحالي. الأسطورة livehd7 بث مباشر لمعرفة نتائج آخر مباراة لفريقي ريال مدريد ضد غرناطة بالدوري حقق ريال مدريد فوزًا ساحقًا على مضيفه غرناطة بأربعة أهداف دون مقابل، في أخر مباراة أقيمت بينهما ضمن بطولة الدوري الإسباني الممتاز، تناوب على تسجيلها كلاً من الكولومبي خاميس رودريجيز "هدفين"، والمهاجم الإسباني الفارو موراتا "هدفين". رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد غرناطة كورة ستار KORA STAR، حيث يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد المباراة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بينما يحتل غرناطة المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

