اونلاين | كول كورة - KOOORA GOAL مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت 7SRY ماتش ليفربول BEin SPOTS المفتوحة NOW

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KOORA STAR يساضيف ملعب أنفيلد مباراة قوية تجمع ليفىبول وليستر سيتي، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزى، في لقاء قوي بين صاحب المركز الأول وصاكب المركز الثالث، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Koora Goal.

Yalla Shoot موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزى

يستضيف ملعب أنفيلد لقاء ليفربول وليستر سيتى فى تمام الساعه الرابعه عصراً بتوقيت القاهرة والخامسه بتوقيت السعوديه والسادسه بتوقيت الإمارات والثالثة بتوقيت جرينتش ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Yalla Shoot.

KOORA STAR القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتى ببطولة الدوري الإنجليزى Koora Goal.

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KOORA ONLINE يستضيف ملعب أنفيلد لقاء ليفربول وليستر سيتى فى تمام الساعه الرابعه عصراً بتوقيت القاهرة والخامسه بتوقيت السعوديه والسادسه بتوقيت الإمارات والثالثة بتوقيت جرينتش، وينقل اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين KOORA GOAL.

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ويسعي ليفربول بقيادة يورجن كلوب علي الإستمرار في الفوز ببطولة الدوري بعد الفوز خلال ال 7 جولات الماضية علي كل من ساوثهامبتون وارسنال وتشيلسي ونورويتش سيتي وبيرنلي وشيفيلد يونايتد ونيوكاسل.

وكان ليفربول قد فاز فى اللقاء الأخير له ببطولة دوري أبطال أوروبا على فريق زالتسبورج النمساوى برباعيه مقابل ثلاث أهداف تألق فيها النجم المصري محمد صلاح وسجل هدفين من بينهم هدف الفوز.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري برصيد 21 نقطة بينما ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.