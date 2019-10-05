اونلاين | يلا شوت beIN 3 مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال NOW

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يستضيف فريق ريال مدريد نظيره فريق غرناطة على ملعب سانتياجو بيرنابيو في العاصمة الاسبانية، اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

يدخل ريال مدريد اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا ثمينا على غرناطة بأربعة أهداف دون رد، في أخر مباراة جمعت بينهما، بتوقيع الكولومبي خاميس رودريجيز والذي أحرز هدفين في شباك غرناطة، والمهاجم الإسباني الفارو موراتا بتسجيل هدفان أخران، ضمن جولات الدوري الإسباني الممتاز.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن غرناطة؛ والذي يتواجد في المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

وعلى الجانب الآخر يعاني ريال مدريد بشكل كبير في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، حيث سقط في فخ التعادل بهدفين لمثلهما منتصف الأسبوع الماضي أمام ضيفه فريق كلوب بروج البلجيكي، كما خسر في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية دون رد.

موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني:-

من المقرر أن تقام المباراة على ملعب سانتياجو بيرنابيو في العاصمة الاسبانية، معقل ريال مدريد، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة بتوقيت السعودية، والسادسة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني:-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويعلق على اللقاء المعلق العماني خليل البلوشي.

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وغرناطة في الدزري الإسباني:-

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم السبت، ويمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش ريال مدريد وغرناطة، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني.

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التشكيل المتوقع لريال مدريد في مواجهة غرناطة:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: سيرجيو راموس ، رافائيل فاران ، مارسيلو و داني كارفاخال.

خط الوسط: توني كروس ، كاسيميرو و لوكا مودريتش.

خط الهجوم: جاريث بيل ، إيدين هازارد و كريم بنزيما.

الشكيل المتوقع لغرناطة في مواجهة ريال مدريد:-

حراسة المرمى: روي سيلفا

خط الدفاع: كارلوس نيفا - جيرمان - دومينجوس دوارتي - فيكتور دياز

خط الوسط: يانخيل هيريرا - أنخيل مونتورو

خط الوسط الهجومي: داروين ماتشيس - رامون عزيز - أنطونيو بويرتاس

خط الهجوم: روبيرتو سولدادو