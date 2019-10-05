اونلاين | يلا شووت NOW REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة بث مباشر YALLAKORA كورة لايف اونلاين ستريم رابط ماتش الريال GOAL

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بث مباشر كورة ستار KORA STAR مباريات الدوري الاسباني (2019 -2020)، مع انطلاق صافرة الحكم يبدأ فريق ريال مدريد مغامرة جديدة في بطولة الليجا الاسبانية، عندما يستضيف نظيره غرناطة في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة الثامنة للبطولة، وستقام المباراة اليوم السبت 5 – 10 – 2019 علي ملعب "سانتياجو برنابيو".

ترتيب ريال مدريد وغرناطة في الدوري الاسباني YALLA LIVE اليوم السبت:

شاهد لايف KORA4GOAL لمباريات الدوري الاسباني ONLINE، حيث يعتلي فريق ريال مدريد جدول ترتيب الليجا برصيد 15 نقطة، جمعها من 4 إنتصارات و3 تعادلات، تابع أونلاين مباراة الريال اليوم بث مباشر KORA HA7SRY، بينما يحتل فريق غرناطة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 14 نقطة.

ويخوض فريق ريال مدريد مباراة اليوم ضد غرناطة وسط غيابات كبيرة ضمن صفوفه، حيث يفتقد النادي الملكي عدة لاعبين في المباراة المثيرة، أبرزهم، ناتشو والذي تعرض للإصابة في مباراة كلوب بروج الأخيرة، والحارس البلجيكي تيبو كورتوا، والبرازيلي مارسيلو، وسيكون الفرنسي زين الدين زيدان أمام مهمة صعبة لتعويض تلك الغيابات والخروج بالثلاث نقاط من مباراة غرناطة اليوم.

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موعد مباراة ريال مدريد ضد غرناطة KORA LIVE الدور الاسباني.

مشاهدة مباشرة KORA ONLINE مباراة ريال مدريد ضد غرناطة، حيث تنطلق أحداث المواجهة المثيرة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة، والخامسة بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والسادسة بتوقيت مدينة أبوظبي، وذلك اليوم السبت الموافق 5 – 10 -2019، على أرضية استاد "سانتياجو برنابيو" العريق معقل النادي الملكي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد غرناطة BEIN MATCH

قنوات بي إن سبورت القطرية الرياضية هي صاحبة الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الاسباني وغيرها من الدوريات العالمية، وستكون مباراة ريال مدريد ضد غرناطة منقولة اليوم بشكل حصري عبر قناة BEIN SPOTRS HD 3، بتعليق المعلق الشهير (خليل البلوشي)، ويمكنكم متابعة بث مباشر لمباراة الريال اليوم من خلال روابط البث KORA4GOAL، كورة توداي، المتوفرة من خلال موقعنا الخليج 365 الرياضي، وذلك حرصًا مننا على وصول متعة مشاهدة كرة القدم لجميع جماهير الساحرة المستديرة حول العالم.