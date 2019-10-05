اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة بث مباشر الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

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تنطلق مباراة ريال مدريد وغرناطه اليوم السبت 5 أكتوبر 2019 في الرابعة عصراً على استاد السانتياجو برنابيو معقل النادي الملكي في ثامن جولات الدوري الإسباني.

* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة ريال مدريد وغرناطه في تمام الساعة الرابعة عصراًًً بتوقيت مصر والخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والسادسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات Bein Sports HD 3 AR.

* القنوات الناقلة والبث المباشر :

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البث مباشر مباراة غرناطه ضد ريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني، حيث تُذاع المباراة في الدوري الإسباني في يوم السبت عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإسباني، حيث تُذاع مباراة ريال مدريد وغرناطه على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT 3 HD الأولى بالإضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت.

كورة اون لاين مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطه بث مباشر، حيث يدخل ريال مدريد مباراته أمام ضيفه غرناطة في مسابقة الدوري الإسباني وهو يطمح في الفوز من أجل مواصلة عروضه الجيدة على المستوى المحلي بعكس ما يقدمه على على المستوى القاري، حيث يعاني الملكي كثيراً في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي بشكل غريب للغاية، حيث أنه قد اكتفى بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في الأسبوع الماضي أمام ضيفه كلوب بروج البلجيكي علماً بأنه خسر في الجولة الأولى في دور المجموعات على يد باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة.

على الجانب الآخر، يمر غرناطة العائد من الرجة الثانية بفترة جيدة قبل هذه المباراة، حيث يتواجد الفريق الأندلسي في صارة ترتيب الدوري الإسباني في مفاجأة من العيار لم يكن يتوقعها أي أحد على الإطلاق من عشاقه، حيث يقد غرناطة أيضاً عروضاً أكثر من رائعة على أرض الملعب أمام جميع المنافسين منذ مطلع الموسم الحالي وأبرز ضحاياه كان هو حامل اللقب فريق برشلونة.

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