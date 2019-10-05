اونلاين | يلا شووت NOW REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة بث مباشر YALLAKORA كورة لايف اونلاين ستريم رابط ماتش الريال GOAL

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يستضيف فريق ريال مدريد، منافسه غرناطة، اليوم، السبت، في تمام الرابعة عصرا، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني "الليجا".

ويقدم لكم موقع "صدى البلد" خدمة البث المباشر لمتابعة أحداث مباراة ريال مدريد أمام منافسه غرناطة في الدوري الإسباني اليوم.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة بث مباشر بتاريخ 5-10-2019 الدوري الإسباني

وستمثل مواجهة اليوم اختبارًا هامًا، لكتيبة زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، في الوقت الذي يبحث فيه عن تحقيق الفوز الخامس له هذا الموسم، من أجل الحفاظ على صدارة الليجا، الذي سيخطفها غرناطة في حال فوزه على الميرنجي.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة بث مباشر بتاريخ 5-10-2019 الدوري الإسباني

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وخاض ريال مدريد 7 جولات في الليجا حتى الآن، وتمكن من تحقيق الفوز في 4 مباريات، بينما تعادل في ثلاث مباريات.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة بث مباشر بتاريخ 5-10-2019 الدوري الإسباني

ويفتقد ريال مدريد في المباراة لخدمات، ماركو أسينسيو، وتيبو كورتوا، ولوكاس فاسكيز، وفينيسيوس جونيور، وفيرلاند ميندي، ومارسيلو، بالإضافة إلى ناتشو هيرنانديز الذي كان "زيزو" يعتمد عليه في هذا المركز للإصابة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة بث مباشر بتاريخ 5-10-2019 الدوري الإسباني

ويتصدر ريال مدريد صدارة جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، متفوقًا على غرناطة الذي يحتل الوصافة بفارق نقطة وحيدة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة بث مباشر بتاريخ 5-10-2019 الدوري الإسباني