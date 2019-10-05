اونلاين | كورة لايف TODAY REAL مشاهدة مباراةريال مدريد وغرناطة بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الريال PLUS NOW بدون تقطيع NOW

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موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة اليوم

البطولة : الدوري الاسباني

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القنوات : بي ان سبورت 3

المعلق : خليل البلوشي

الساعة : 4:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 5:00 مساء بتوقيت السعودية