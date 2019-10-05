رياضة | الزمالك يحدد مدة علاج محمود عبد العزيز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحدد مدة علاج محمود عبد العزيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مسئولو نادي الزمالك البرنامج العلاجي لمحمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق بخضوعه لعملية الرباط الصليبي في ألمانيا بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وذلك بناء على قرار مسئولي القلعة البيضاء.

وتعرض عبدالعزيز للإصابة في مباراة المقاصة الأخيرة في الدوري المصري وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتعرض لها عبد العزيز للإصابة بنفس الإصابة.

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وفي نفس الإطار قرر مسؤولو الزمالك خوض اللاعب لمرحلة التأهيل في ألمانيا أيضًا، على أن يغيب اللاعب عن الفريق لمدة تصل إلى ستة أشهر تقريبًا.

وكان الجهاز الطبي للزمالك تواصل مع محمود عبدالعزيز للاتفاق على ترتيب وإنهاء إجراءات السفر إلى ألمانيا للخضوع إلى العملية الجراحية.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق مصر غدا على ملعب السلام ضكن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري قبل توقف المسابقة بسبب خوض المنتخب الوطني ودية بتسوانا.