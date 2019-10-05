رياضة | الأهلي يهزم أسوان بثنائية في الشوط الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يهزم أسوان بثنائية في الشوط الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى الأهلي الشوط الأول من مواجهته أمام مضيفه أسوان متقدمًا بهدفين دون رد في المباراة المقامة على ستاد أسوان ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

بدأ الأهلي اللقاء باحثًا عن الهدف الأول المُبكر حيث انطلق علي معلول من الناحية اليسرى ليمرر كرة عرضية لكن مسعد عوض حارس أسوان أمسك بالكرة.

وفي الدقيقة السابعة حصل محمد مجدي "قفشة" على ركلة حرة من الناحية اليمنى لينفذها داخل منطقة الجزاء وتمر بين قدمي حمدي فتحي وتصل إلى جونيور أجاي الذي وضع الكرة داخل الشباك معلنًا الهدف الأول للأهلي في اللقاء.

بعد الهدف الأول للأهلي استمر الفريق الأحمر في الضغط على دفاع أصحاب الأرض، ليسدد محمد مجدي "قفشة" كرة قوية ترتطم بالسنجهاوي وتتحول لركلة ركنية، بينما لم تظهر أي خطورة حقيقية للفريق لأبناء مجدي عبد العاطي.

وفي الدقيقة ١٨ طالب لاعبو الأهلي بالحصول علي ركلة حرة مباشرة علي حدود منطقة الجزاء بعدما لمس مدافع أسوان الكرة بيده، لكن حكم اللقاء محمد الحنفي أاشار باستمرار اللعب لتصل الكرة الي رمضان صبحي ليسددها لكن خارج المرمي.

وفي الدقيقة ٢٠ أنقذ مسعد عوض حارس أسوان الكرة قبل أن تصل إلى حمدي فتحي داخل منطقة الجزاء.

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ومع توالي الهجمات سدد حمدي فتحي الكرة قوية من خارج منقطة الجزاء في الدقيقة 25 تصدى لها مسعد عوض لترتد إلى جونيور أجاي الذي سددها ليتصدى لها حارس أسوان مرة أخرى وترتطم بالقائم الأيمن، وتصل إلى حسين الشحات ليضعها داخل الشباك مسجلًا الهدف الثاني للمارد الأحمر في اللقاء.

عقب الهدف الثاني للأهلي انطلق محمد الصباحي لاعب أسوان من الناحية اليسرى ليمرر الكرة إلى أحمد عامر داخل منطقة الجزاء لكن حمدي فتحي أبعد الكرة وأفسد هجمات أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 33 طالب رمضان صبحي لاعب الأهلي حكم اللقاء محمد الحنفي إشهار بطاقة صفراء لحسن طارق لاعب أسوان بعد تدخله العنيف على قدمه لكن الحنفي لم ينصت لطلبات جناح الفريق الأحمر.

وسدد محمد الصباحي في الدقيقة 38 قذيفة قوية بقدمه اليسرى لكنها ابتعدت عن مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي، ليمسك الشناوي بعدها بالكرة العرضية لمحمد طارق أبو العز، ثم يطلق أحمد عبد الظاهر تسديدة قوية لكن الشناوي تصدى لها ببراعة.

ومرت الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول لينتهي بتقدم الأهلي بهدفين نظيفين لجونيور أجاي وحسين الشحات.

