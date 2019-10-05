رياضة | أهداف مباراة توتنهام وبرايتون في الدوري الإنجليزي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة توتنهام وبرايتون في الدوري الإنجليزي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الدوري المصري الممتاز
أسوان
0
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15:00
2
الأهلي
الانتاج الحربي
-
x
17:30
-
المقاولون العرب
وادي دجلة
-
x
17:30
-
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
20:00
-
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
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17:00
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الهلال
العدالة
-
x
17:05
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الشباب
الفيحاء
-
x
17:20
-
الأهلي
التعاون
-
x
19:10
-
أبها
0
x
16:00
0
غرناطة
فالنسيا
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
جنوى
-
x
20:45
-
ميلان
الدوري الألماني
فرايبورج
0
x
15:30
0
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
0
x
15:30
0
هوفنهايم
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
17:30
-
أنجيه
الدوري الإنجليزي
برايتون
3
x
13:30
0
توتنهام هوتسبير
0
x
16:00
0
ليستر سيتي
نوريتش سيتي
0
x
16:00
0
أستون فيلا
بيرنلي
0
x
16:00
0
إيفرتون