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رياضة | أهداف مباراة توتنهام وبرايتون في الدوري الإنجليزي (فيديو)

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة توتنهام وبرايتون في (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الممتاز

أسوان

0

x
15:00

2

الأهلي

الانتاج الحربي

-

x
17:30

-

المقاولون العرب

وادي دجلة

-

x
17:30

-

الإسماعيلي

المصري البورسعيدي

-

x
20:00

-

الاتحاد السكندري

دوري كأس الأمير

الإتفاق

-

x
17:00

-

الهلال

العدالة

-

x
17:05

-

الشباب

الفيحاء

-

x
17:20

-

الأهلي

التعاون

-

x
19:10

-

أبها

0

x
16:00

0

غرناطة

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فالنسيا

-

x
18:30

-

ديبورتيفو ألافيس

جنوى

-

x
20:45

-

ميلان

الدوري الألماني

فرايبورج

0

x
15:30

0

بوروسيا دورتموند

بايرن ميونيخ

0

x
15:30

0

هوفنهايم

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

-

x
17:30

-

أنجيه

الدوري الإنجليزي

برايتون

3

x
13:30

0

توتنهام هوتسبير

0

x
16:00

0

ليستر سيتي

نوريتش سيتي

0

x
16:00

0

أستون فيلا

بيرنلي

0

x
16:00

0

إيفرتون

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