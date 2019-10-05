رياضة | تريزيجيه على دكة أستون فيلا ضد نوريتش و"المحمدي" خارج القائمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تريزيجيه على دكة أستون فيلا ضد نوريتش و"المحمدي" خارج القائمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن دين سميث المدير الفني لأستون فيلا تشكيل الفريق الذي سيواجه نورويتش سيتي اليوم في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي. ويتواجد الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه على مقاعد البدلاء بينما خرج أحمد المحمدي من القائمة. تشكيل أستون فيلا أمام نوريتش Advertisements حراسة المرمى: هيتون خط الدفاع: جيلبرت - إنجليز - مينجز - تارجت خط الوسط: ناكمبا - هوريهان - ماكجين - جيريليش - أنور الغازي خط الهجوم: ويسلي مورايس

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