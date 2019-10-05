رياضة | الزمالك يتدخل لإنهاء "فوضى" ميتشو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يتدخل لإنهاء "فوضى" ميتشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول مسئولو نادي الزمالك تصحيح مسار الفريق واستعادة متعة الأداء في اللقاءات المقبلة وسط تراجع أداء بعض اللاعبين في المواجهات الماضية.

وأرجع بعض لاعبي الزمالك الثلاثي المغربي أشرف بن شرقي وخالد بوطيب ومحمد أوناجم تراجع الأداء لمشاركتهم في مراكز جديدة عليهم.

وكانت البداية بالمغربي أشرف بن شرقي والدفع به كمهاجم صريح وأكد أن المركز الأفضل له هو صانع الألعاب.

في الوقت الذي برر فيه خالد بوطيب تراجع مستواه في بعض المواجهات لمشاركته كصانع ألعاب وليس مهاجم صريح، ونفس الأمر بالنسبة لمحمد أوناجم والذي تحفظ على الدفع به في مركز الجناح الأيسر ويفضل اللعب في وسط الملعب أو الجناح الأيمن.

وطلب مسئولو نادي الزمالك في جلستهم مع الصربي ميتشو المدير الفني للفريق بالأمس بإعادة الثلاثي لمراكزهم حتى يستفيد الفريق منهم.

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وأوضح المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في تصريحات إعلامية أنه اجتمع ببن شرقي وأوناجم للحديث عن بعض الأمور، مشيرًا إلى أنهما عرضا عدم الحصول على مستحقات حال عدم تحقيق أي بطولة.

وواصل "الثنائي أكدا أنهما لا يلعبا في الزمالك من أجل الأموال ولكن الهدف الأساسي هو البطولات".

وأضاف "بن شرقي وأوناجم يحتاجا فقط للعب في مركزهما وتدريجيًا الصربي ميتشو المدير الفني للفريق سيصل إلى التشكيل الأمثل".

وكشف في الوقت ذاته عن نقل مباراة إف سي مصر المقرر لها غدًا الأحد ببطولة الدوري إلى ستاد السلام بعدما كان مقرر لها بتروسبورت.

ويستعد الفريق لمواجهة إف سي مصر غدًا الأحد على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري.

وفاز الزمالك على فريق مصر للمقاصة بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر المسابقة.