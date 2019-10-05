رياضة | ماذا قدمت 5 وجوه جديدة حتى تنضم لقائمة منتخب مصر (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قدمت 5 وجوه جديدة حتى تنضم لقائمة منتخب مصر (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى صفوف المنتخب في معسكره الذي يبدأ يوم الاثنين المقبل ويستمر حتى لقاء بتسوانا الودي المحدد له 14 أكتوبر الحالي، وضمت القائمة 19 لاعبًا محليًا بالإضافة للرباعي المحترف، محمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجية وأحمد حسن كوكا.

قائمة منتخب مصر في معسكر أكتوبر

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام

خط الدفاع: رجب بكار وأحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدي وأحمد حجازي

خط الوسط: طارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وعبد الله السعيد ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وعمر جابر ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم: حسام حسن وعمر السعيد وأحمد حسن كوكا

وشهدت قائمة منتخب مصر انضمام 5 وجوه جديدة تتواجد مع الفراعنة للمرة الأولي هم: محمد بسام وعبد الله جمعة وحمدي فتحي وعمر السعيد ورجب بكار.

ونستعرض في هذا التقرير ما قدمه اللاعبين الخمسة الجدد مع أنديتهم حتي ينضموا للمنتخب الوطني:-

1- محمد بسام

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يعد "بسام" واحد من حراس المرمي المميزين بالدوري المصري ويلعب ضمن صفوف فريق طلائع الجيش، وشارك معه في 144 مباراة، (131 مباراة بالدوري – 13 بكأس مصر)، استقبلت شباكه 166 هدفًا خلال مشواره مع الفريق العسكري واستقبلت شباكه 49 هدفًا.

2- عبد الله جمعة

واحد من اللاعبين الذين تسببوا في انتقادات واسعة للجهاز الفني السابق لمنتخب مصر بقيادة أجيري بسبب عدم انضمامه لقائمة الفراعنة في بطولة أمم إفريقيا رغم تألقه مع الزمالك، حسام البدري وجهازه المعاون نجحوا في تصحيح هذا الخطأ واختاروا لاعب الزمالك للانضمام لأول قائمة لهم مع المنتخب.

عبد الله جمعة انضم لنادي الزمالك عام 2017 قادمًا من انبي، وشارك مع الفريق في 45 مباراة بالدوري الممتاز، وسجل هدف وحيد وصنع 5 أهداف، كما لعب 7 مباريات وسجل هدف بكأس مصر، وخاض 18 مباراة بالبطولات الإفريقية، ومباراة وحيدة بالبطولة العربية ولم يسجل أي أهداف.

3- حمدي فتحي

من الوجوه الجديدة في قائمة منتخب مصر، حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي وذلك بعد المستويات الرائعة التي قدمها رفقة الفريق الأحمر بعدما حصل على فرصة المشاركة بشكل أساسي في الفترة الأخيرة، وشارك اللاعب في 19 مباراة مع الفريق، وسجل هدفين، خلال 1447 دقيقة لعب فعلية بالقميص الأحمر.

4- رجب بكار

تواجد في قائمة منتخب مصر ايضًا رجب بكار مدافع فريق بيراميدز، حيث يعد من أفضل المدافعين بالدوري المصري بالوقت الحالي، لعب 32 مباراة مع بيراميدز بالدوري وكأس مصر وسجل هدفين، كما شارك في 4 مباريات بالكونفيدرالية الإفريقية وساهم رفقة زملائه في بلوغ الفريق لدور الـ 32 الثاني بالبطولة.

5- عمر السعيد

انضم مهاجم الزمالك عمر السعيد لقائمة منتخب مصر لأول مرة بعد تألقه مع الفريق الأبيض في الفترة الأخيرة، وشارك "السعيد" في 26 مباراة مع الزمالك بالدوري الممتاز سجل 5 أهداف وصنع مثلها، كما شارك في 4 مباريات بكأس مصر، ولعب 14 مباراة بالبطولات الإفريقية وسجل 4 أهداف، وخاض 4 مباريات بالبطولة العربية ولم يسجل أي أهداف.