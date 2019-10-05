رياضة | تشكيل ليفربول أمام ليستر سيتي.. ثلاثي الرعب يقود الهجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ليفربول أمام ليستر سيتي.. ثلاثي الرعب يقود الهجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه ليستر سيتي، في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز الثامن على التوالي، والابتعاد في صدارة ترتيب البريميرليج.

وضم تشكيل ليفربول كلا من :-

حراسة المرمى : أدريان

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خط الدفاع : أليكسندر أرنولد - لوفرين - فان دايك - روبيرتسون

خط الوسط : فابينهو - ميلنر - فاليندوم

خط الهجوم : ساديو ماني - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينيو.