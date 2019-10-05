رياضة | خاص.. رجب بكار يوجه رسالة لحسام البدري بعد ضمه للمنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. رجب بكار يوجه رسالة لحسام البدري بعد ضمه للمنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر رجب بكار الظهير الأيمن لفريق بيراميدز عن سعادته الكبيرة عقب اختياره في قائمة منتخب مصر لمعسكر الفراعنة الذي ينطلق الإثنين المقبل استعدادًا لخوض مباراة ودية أمام بتسونا.

وقال بكار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": "سعيد جدًا بالانضمام لمنتخب مصر، فارتداء مقيص منتخب مصر شرف لأي لاعب وحلم يحلم به".

وأضاف :"علمت اليوم باختياري في قائمة المنتخب وأوجه الشكر للجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري، والذي أثق في اختياراته بأنه لن يظلم أي لاعب".

وتابع رجب بكار: "طموحاتي كبيرة مع منتخب مصر في الفترة المقبلة، وسأسعى مع زملائي لإعادة المنتخب لسابق عهده والعودة للفوز بالبطولات الإفريقية".

وأتم حديثه: "أشكر زملائي في فريق بيراميدز الذين ساعدوني على الظهور بمستوى جيد في المباريات، واختياري في قائمة منتخب مصر".