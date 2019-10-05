رياضة | مفاجأة في تشكيلة ريال مدريد أمام غرناطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في تشكيلة ريال مدريد أمام غرناطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه غرناطة بعد قليل في إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني "الليجا". وضم تشكيل ريال مدريد كلا من :- حراسة المرمى : أريولا خط الدفا ع : كارفخال - راموس - فاران - أودريوزولا Advertisements خط الوسط : كاسيميرو - كروس - فالفيردي خط الهجوم : جاريث بيل - كريم بنزيمة - إيدين هازارد. أما البدلاء:-

ألتيوب - ميليتاو - مودريتش - خاميس رودريجيز - يوفيتش - إيسكو - رودريغو.

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