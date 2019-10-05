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رياضة | مفاجأة في تشكيلة ريال مدريد أمام غرناطة

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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه غرناطة بعد قليل في إطار مباريات الجولة الثامنة من "الليجا".

وضم تشكيل ريال مدريد كلا من :-

حراسة المرمى : أريولا

خط الدفا ع : كارفخال - راموس - فاران - أودريوزولا

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خط الوسط : كاسيميرو - كروس - فالفيردي

خط الهجوم : جاريث بيل - كريم بنزيمة - إيدين هازارد.

أما البدلاء:-
ألتيوب - ميليتاو - مودريتش - خاميس رودريجيز - يوفيتش - إيسكو - رودريغو.

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