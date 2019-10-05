رياضة | موعد وصول المحترفين وأماكن تدريب المنتخب في معسكر أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد وصول المحترفين وأماكن تدريب المنتخب في معسكر أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد بركات مدير منتخب مصر عن أن الفراعنة سيواجهون منتخب بتسوانا في السابعة من مساء يوم 14 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وينطلق معسكر منتخب الفراعنة يوم الإثنين المقبل في القاهرة، حيث أوضح محمد بركات أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري قرر أن يخوض الفريق تدريباته على استاد القاهرة الدولي طوال فترة المعسكر.

ويخوض الفريق تدريباته تحت قيادة الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة على أن يختتم معسكره بمواجهة دولية ودية تجمعه بنظيره منتخب بتسوانا في إطار الإعداد لبدء مشوار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 والتي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وتقرر وصول اللاعبين الدوليين المحترفين في الخارج إلى القاهرة غدا، الأحد، من أجل الانتظام في معسكر المنتخب الوطني الذي ينطلق بداية من الاثنين.

ويبدأ المنتخب الوطني معسكره بداية من يوم الاثنين، على أن يختتمه بمباراة ودية دولية تجمعه بنظيره منتخب بتسوانا في السابعة من مساء يوم 14 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

واختار حسام البدري 4 لاعبين محترفين في الخارج، وهم محمد النني لاعب بشكتاش التركي، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، وأحمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، بجانب أحمد حسن كوكا المحترف بنادي براجا البرتغالي.

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23 لاعبا في صفوف المنتخب استعدادا لبتسوانا

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى صفوف المنتخب في معسكره الذي يبدأ يوم الاثنين المقبل ويستمر حتى لقاء بتسوانا الودي المحدد له 14 أكتوبر الحالي ، ضمت القائمة ١٩ لاعبا إلي جانب الرباعي المحترف في أوروبا محمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجية وأحمد حسن كوكا

وآثر الجهاز الفني اعلانها اليوم لمنح الاتحاد والأندية فرصة إبلاغ اللاعبين قبل حلول الغد الذي يعد أجازة رسمية

وضمت القائمة:محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار واحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعه ومحمد حمدي وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد

وجاء استقرار الجهاز الفني على ضم ٢٣ لاعبا وتقنين عدد اللاعبين المنضمين للمعسكر لفرض الجدية والتركيز وإضفاء الطابع الرسمى على مباراة بتسوانا الودية المقبل لتحقيق أكبر مكاسب فنية.