رياضة | جماهير أسوان تتجمهر أمام الملعب لحضور مباراة الأهلي بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير أسوان تتجمهر أمام الملعب لحضور مباراة الأهلي بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد محيط ملعب أسوان والذي سيقام عليه مباراة الأهلي ضد أسوان، تجمهر عدد من الجماهير الراغبة في حضور المباراة من داخل الملعب بالدوري العام.

وطالبت الجماهير، القوات الأمنية المسئولة عن تأمين اللقاء فتح أبواب المدرجات لمشاهدة لاعبو الأهلي، في حدث لا يتكرر كثيرا، رغم إقامة المباراة بدون حضور جماهيري.

وحاولت القوات الأمنية، منع الجماهير من الدخول عن طريق المشاورات في محاولة لإقناعهم بعدم وجود أي مخطابات أمنية تفيد بحضورهم اللقاء.

وأعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة أسوان المقرر لها الثالثة عصر اليوم على استاد أسوان، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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خط الدفاع: أيمن أشرف وياسر ابراهيم، وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ورمضان صبحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

فيما يجلس على دكة البدلاء كل من: شريف إكرامي ورامي ربيعة ووليد أزارو ووليد سليمان وحسام عاشور وصلاح محسن و أحمد فتحي.

ويحل الأهلي ضيفا على أسوان، بعد قليل على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات الدوري المصري الممتاز.