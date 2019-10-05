رياضة | الأهلي يتفوق على الزمالك وبيراميدز في قائمة منتخب مصر (أسماء)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتفوق على الزمالك وبيراميدز في قائمة منتخب مصر (أسماء) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى صفوف المنتخب في معسكره الذي يبدأ يوم الإثنين المقبل ويستمر حتى لقاء بتسوانا الودي المحدد له 14 أكتوبر الحالي.

ضمت قائمة منتخب مصر ١٩ لاعبًا إلي جانب الرباعي المحترف في أوروبا محمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجية وأحمد حسن كوكا بعد استبعاد محمد صلاح.

قائمة منتخب مصر في أكتوبر

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام

خط الدفاع: رجب بكار وأحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدي وأحمد حجازي

خط الوسط: طارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وعبد الله السعيد ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وعمر جابر ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم: حسام حسن وعمر السعيد وأحمد حسن كوكا

الأهلي يتفوق على الزمالك

الأهلي: محمد الشناوي وأحمد فتحي وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي وأفشة والشحات

Advertisements

الزمالك: محمد عواد ومحمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد وعمر السعيد

بيراميدز: رجب بكار ومحمد حمدي وعبد الله السعيد وعمر جابر

وجاء استقرار الجهاز الفني على ضم ٢٣ لاعبا وتقنين عدد اللاعبين المنضمين للمعسكر لفرض الجدية والتركيز وإضفاء الطابع الرسمى على مباراة بتسوانا الودية المقبل لتحقيق أكبر مكاسب فنية.

كما حرص الجهاز الفني علي ضم وجوه جديدة تنضم لأول مرة بهدف التعرف أكثر علي شخصيتهم وامكانياتهم بشكل كبير قبل مواجهتى كينيا وجزر القمر في نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ٢٠٢١.

كما تأتى اختيارات القائمة وفقا لأولويات هذه المرحلة وذلك لا يعنى خروج غير المنضمين من حسابات الجهاز الفنى لاسيما أن هناك فترة كبيرة بعد مواجهتي كينيا وجزر القمر نوفمبر المقبل تتجاوز ال٣ شهور كفيله بإتاحة الفرصة أكبر لدي الجهاز الفني لمتابعة كافه العناصر وتقيمها بشكل أعمق بما يخدم مصلحة المنتخب

وتقرر أن تخلو هذه القائمة من لاعبى المنتخب الأوليمبى حرصًا على دعم شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي والحفاظ على برنامج إعداده للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا بالقاهرة المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو ٢٠٢٠ بالاضافة الي منح الفرصة للاعبين آخرين

وأكد الجهاز الفنى للمنتخب الوطني قرار إعفاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من الانضمام للمعسكر الحالي للرغبة في إراحته وتخفيف عبء المباريات عليه في هذه الفترة بهدف التعافي والتخلص من الإجهاد الناتج عن مشاركاته المتتالية مع ناديه حتي يكون في كامل عافيته البدنية والذهنية للمشاركة في الارتباطات الرسمية المقبلة.

كما حرص الجهاز الفني علي التعامل مع المشاكل التي واجهته في مركز رأس الحربة واختيار للاعبين لا يلعبون بصفة أساسية مع أنديتهم إلا أنهم يجيدون اللعب تحت ضغط وباعتبارهم هم أفضل المتاح في الفترة الحالية.