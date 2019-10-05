ميسي قد يواجه صعوبات في دخول انجلترا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

من المنتظر أن يواجه النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، صعوبات خلال الفترة المقبلة بعد اتخاذ أحد الإجراءات أو القرارات السياسية.

ليونيل ميسي سيكون من الصعب عليه أن يسافر إلى المملكة المتحدة إذا وقع فريق برشلونة في أي قرعة مع فريق إنجليزي خلال دوري أبطال أوروبا عقب قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي المعروف بـ”البريكست”.

وبحسب “سكاي نيوز” فإن هناك تحذيرات من أن اللاعبين قد يواجهون مشكلات في السفر إلى المملكة المتحدة حال مغادرة الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي.

صحيفة “ميرور” البريطانية نقلت عن المحامي، أندرو أوزبورن، الذي كشف عن الجانب الرياضي في البريكست، وبالتحديد بشأن ما يخص بعض اللاعبين، الذين تلاحقهم قضايا مثل ميسي، قوله: هناك نقطة محددة متعلقة بمباريات كرة القدم الأوروبية، فإذا كنت مواطنا في الاتحاد الأوروبي ولديك سجل خال من الإدانات والجرائم، يمكنك السفر إلى المملكة المتحدة بعد بريكست، ما لم تشكل تهديدا للأمن القومي.

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المحامي أضاف: إذا لم تكن من مواطني الاتحاد الأوروبي، ولديك عقوبة بالحبس، أو عقوبة تم تأجيلها أو حتى إلغاؤها، فإنك تمنع من دخول المملكة المتحدة، هناك العديد من اللاعبين الأكثر شهرة الذين تمت مقاضاتهم بشأن قضايا ضريبية أو ما شابه، ولم يكونوا قلقين من قبل لأنهم يملكون القدرة على السفر بجوازاتهم داخل الاتحاد الأوروبي.

وتابع: بعد بريكست، لن يكونوا قادرين على دخول البلاد لأنهم سيعاملون كما لو كانوا من خارج الاتحاد الأوروبي، فأي شخص تمت مقاضاته لأي سبب، سيكون من البداية غير مسموح له بدخول البلاد.

أندرو أوزبورن قال: هذا قد يسبب قلقا في مباريات دوري أبطال أوروبا، لأن يويفا سيلعب بعض المباريات ربما في إنجلترا، فعلى بعض الأندية البدء في اتخاذ الإجراءات.

يذكر أن ميسي قد تمت مقاضاته في قضايا تهرب ضريبي، وعوقب بالحبس 21 شهرا من المحاكم الإسبانية، ولكن صدر القرار مع إيقاف التنفيذ.