مشجع إنجليزي يعتنق الإسلام بسبب محمد صلاح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف شاب إنجليزي يدعى، بين بيرد، عن قصة اعتناقه الإسلام، التي يعود الفضل إليها للنجم المصري محمد صلاح لاعب وسط مهاجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي.

بين بيرد قال في تصريحات نقلتها صحيفة “جارديان” البريطانية: لقد تحولت من كارها للإسلام إلى مؤمن بسبب المصري محمد صلاح نجم ليفربول، لقد ألهمني محمد صلاح لاعتناق الإسلام، على الرغم من تشجيعي لنادى نوتنغهام فورست، وأحرص على حضور مباريات الفريق، حيث أنني أحمل التذكرة الموسمية.

الشاب أضاف، كان بإمكاني أن أظل على ما أنا عليه، لكنني قررت اعتناق الإسلام، وهذا ما أخذته من صلاح، أتمنى أن ألتقى به وأن أقول له شكرا باللغة العربية.

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بيرد تابع: رفاقي لا يصدقون اعتناقي للدين الإسلامي، صحيح لم أتغير كثيرا، لكن اعتناقي للإسلام، جعل قلبي أنقى، أسعى جاهدا للتغير من سلوكي، خاصة عند حضوري لمباريات فريقي، في الماضي كنت أذهب مع أصدقائي إلى الحانة، ونشارك في المراهنات ونعود إليها عقب نهاية المباراة، ونجد أننا خسرنا أموالا كثيرة، هو أمر صعب أن تغير هذه الثقافة.

الشاب الإنجليزي قال أيضا: أشعر بالإحراج لقول هذا، لكن آرائي عن الإسلام كانت أنه دين يدعو إلى الرجعية، وأن المسلمين لا يندمجون في المجتمع، وكنت أنظر إليهم كأشخاص غرباء وغير مرغوب فيهم، لقد كنت أكره المسلمين. على الرغم من أفكاري الرهيبة عن الإسلام، لم أكن أتحدث عنها إلى المسلمين، في ذلك الوقت لم أكن أعرف أي مسلم، لكن بحثي عن دراسات الشرق الأوسط في جامعة ليدز غيرت كل شيء.

وواصل بيرد قائلا: دراستي حول الشرق الأوسط غيرت أفكارى تماما، كان يتوجب علي إنجاز بحث وأردت فعل شيء مختلف، قال لي أستاذي المشرف: ماذا عن أغنية محمد صلاح؟ كنت أعرف تلك الأغنية ومعجبا بها، لكنني لم أفكر فيها ضمن شروط بحثي.. أخيرا وجدت سؤالا ملائما لبحثي وهو كالتالي: محمد صلاح هدية من الله، هل استطاع بأدائه أن يشعل النقاش لمحاربة أعداء الإسلام في الأوساط السياسة؟.