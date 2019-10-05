كريستيان إريكسن يعلق على أنباء علاقة زوجته بزميله فيرتونجين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق النجم الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب وسط فريق توتنهام الإنجليزي، على ما أثير خلال الفترة الأخيرة من أنباء حول العلاقة المزعومة بين زوجته وزميله في فريق توتنهام الإنجليزي يان فيرتونجين.

ووفقا لما ذكرته “سكاي نيوز” فقد نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا عن علاقة بين اللاعب البلجيكي فيرتونجين مدافع فريق توتنهام الإنجليزي، وزوجة زميله في الفريق كريستيان إريكسن.

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إلا أن اللاعب كريستيان إيركسن نفى الخبر عندما علق على تغريدة على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أشارت إلى الخلاف بين اللاعبين، بكلمة واحدة هي “هراء”، لينهي بذلك الجدل حول الموضوع.

اللاعب فيرتونجين رد على تغريدة إريكسن، بالرسم التعبيري للقلب، تعبيرا عن الحب، مفندا بذلك الإشاعات التي أشارت إلى خلاف كبير بين النجمين.

الأنباء جاءت بعد يوم من خسارة توتنهام الثقيلة بدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني، بنتيجة 2-7، مساء الثلاثاء.

يشار إلى أن اللاعب إريكسن كان قد ارتبط بزوجته الحالية سابرينا كفيست ينسن، في 2012، ولديه منها طفل ولد العام الماضي.