شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد يقود هجوم ريال مدريد أمام غرناطة في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد عن تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة غرناطة في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني، والتي ستقام على ملعب لوس كارمينيس. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: أريولا. Advertisements الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، أودريوزولا. الوسط: كروس، كاسيميرو، فالفيردي. الهجوم: هازارد، بنزيما، بيل. يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الأول برصيد 15 نقطة، بينما يحتل غرناطة المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

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