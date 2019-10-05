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المصري سام مرسي أساسيًا مع ويجان أمام شيفيلد وينزداي

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أعلن باول كوك، المدير الفني لويجان أتلتيك، تشكيل فريقه أمام شيفيلد وينزداي، ضمن منافسات الجولة الـ11، من التشامبيونشيب.

وشهد التشكيل تواجد اللاعب المصري، سام مرسي، قائد ويجان في التشكيل الأساسي أمام شيفيلد.

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وجاء التشكيل كالتالي:

مارشال، ناثان بيرن، أنتوني روبنسون، سام مرسي، جمال لوي، جوش وينداس، جيفن ماسي، جوي غارنر، تشارلي مولغرو، جو وليامز، تشي دانكلي.

يذكر أن ويجان يحتل المركز الـ19 بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، فيما يأتي شيفيلد في المركز التاسع برصيد 16 نقطة.

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