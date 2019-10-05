شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر اليوم 05-10-2019 الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل

يأمل ليفربول أن يواصل تحديه على ملعب الانفيلد في اقتناص 3 نقاط من نظيره ليستر سيتي اليوم السبت في الدوري الإنجليزي، وكسر العقدة المتوهجة ضده مع مانشستر سيتي، بالفوز على ارض الريدز.

يسعى ليفربول اليوم إلى فرض سيطرته على أرضه ووسط جمهوره خلال المباراة الساحرة في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي من الممكن ان تضع ليفربول في قمة الترتيب مع ليستر سيتي صاحب المركز الثالث.

موعد مباراة ليفربول والقنوات الناقلة:

من المقرر أت تذاع مباراة ليفربول وليستر سيتي في تمام الساعة الرابعة عصرا بيتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت الرياض، والسادسة بتوقيت أبو ظبي عبر قناة بي ان سبورت الثانية.

كان ليفربول على قدم وساق في المراحل الأولى من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20 ، حيث فاز بكل واحدة من مبارياته السبع الأولى التي ستقام فوق قمة الدوري، حيث جاء آخر نجاح في ملعب برامول لين بنهاية الأسبوع الماضي ، بعد تفوق فريق الريدز على فريق شيفيلد يونايتد الصعب 1-0.

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كان ليستر سيتي أيضًا على اتصال جيد في بداية مشواره في الدوري ، حيث وصل إلى المستويات العليا من الترتيب حيث احتلت الثعالب المركز الثالث في الترتيب ، بينما تأتي خسارته الانفرادية على يد مانشستر يونايتد، وستكون مباراة نهاية الأسبوع خاصة مع المدير بريندان رودجرز ، الذي سيعود إلى ملعب أنفيلد للمرة الأولى منذ إقالته من ليفربول منذ أربعة أعوام.

انتهت المباراة المقابلة في الموسم الماضي مع تقاسم الانتصارات، حيث عاد ليستر من هدف ليحقق ليفربول للتعادل 1-1 ، بفضل مجاملة لهاري ماجواير. قبل مواجهة الأخير بين الجانبين .

تشكيلة ليفربول المتوقع ضد ليستر سيتي (4-3-3): أدريان ؛ ألكساندر أرنولد ، جوميز ، فان دايك ، روبرتسون ؛ هندرسون ، فابينيو ، فيجنالدوم ؛ صلاح ، فيرمينو ، ماني

تشكيلة ليستر سيتي ضد ليفربول المتوقعة (4-1-4-1): شميشل ؛ ريكاردو ، إيفانز ، سويونكو ، تشيلويل ؛ ناديدي بيريز ، تييليمان ، ماديسون ، بارنز ؛ فاردي.

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