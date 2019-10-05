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تريزيجية بدبلاً مع أستون فيلا أمام نوريتش سيتي وغياب للمحمدي

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أعلن دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا عن تشكيل الفريق لمواجهة نورويتش سيتي في الجولة الثامنة من بطولة الممتاز، والتي ستقام على ملعب "كارو رود" بمدينة "نورويتش".

وشهد التشكيل، تواجد محمود حسن تريزيجيه بديلاً، إلى جانب غياب أحمد المحمدي عن قائمة المباراة.

وجاء التشكيل كالتالي:

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هيتون، جولبرت، إينجليز، مينجز، تارجيت، ناكامبا، هورياني، ماكجين، جريليش، الغازي، ويسلي.

يذكر أن أستون فيلا يحتل 

 المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط، بينما يحتل نوريتش سيتي المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط

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