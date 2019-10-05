شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجية بدبلاً مع أستون فيلا أمام نوريتش سيتي وغياب للمحمدي والان مع التفاصيل
أعلن دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا عن تشكيل الفريق لمواجهة نورويتش سيتي في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على ملعب "كارو رود" بمدينة "نورويتش".
وشهد التشكيل، تواجد محمود حسن تريزيجيه بديلاً، إلى جانب غياب أحمد المحمدي عن قائمة المباراة.
وجاء التشكيل كالتالي:
هيتون، جولبرت، إينجليز، مينجز، تارجيت، ناكامبا، هورياني، ماكجين، جريليش، الغازي، ويسلي.
يذكر أن أستون فيلا يحتل
المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط، بينما يحتل نوريتش سيتي المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط
كانت هذه تفاصيل خبر تريزيجية بدبلاً مع أستون فيلا أمام نوريتش سيتي وغياب للمحمدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.