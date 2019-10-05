شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح أساسياً أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل الريدز لمواجهة ليستر سيتي في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على ملعب أنفيلد.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أدريان.

الدفاع: أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبرتسون.

الوسط: ميلنر، فينالدوم، فابيينو.

الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينو.

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بينما جاء تشكيل ليستر كالتالي:

حراسة المرمى: شمايكل.

خط الدفاع: بيريرا، إيفانز، سويونكو، تشايلويل.

خط الوسط: نديدي، برايت، يوري، ماديسون، بارينيس.

خط الهجوم: فاردي

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول برصيد 21 نقطة، بينما يحتل ليستر سيتي المركز الثالث برصيد 14 نقطة.