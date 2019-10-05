شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان اليوم في الدوري المصري والان مع التفاصيل

ينزل الأهلي alahly ضيفاً صعباً أمام نادي أسوان aswan في مساء اليوم السبت 5 أكتوبر 2019 والذي ينقل علي موقعنا يلا شوت لايف yalla shoot live وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز علي أرضية ملعب استاد أسوان .

يلعب الشياطين الحُمر المباراة وهو قادم من انتصار كبير علي الإنتاج الحربي في المباراة السابقة بنتيجة أربعة أهداف دون رد ، ويلعب بطل النسخة الماضية الذي حصل علي البطولة بتصدره بـ 80 نقطة ، ويدخل الموسم الجديد بفوزه بالمباراتين التي خاضهم ويتصدر الآن الدوري بالتساوي مع منافسيه الزمالك والأهرام برصيد 6 نقاط.

بينما يدخل أسوان الصاعد إلي الدوري حديثاً المباراة وهو متعادل مع نادي مصر ويحتل المركز الثاني عشر برصيد نقطة واحدة فقط في الدوري المصري الممتاز بينما تلقوا خسارة أمام نادي مصر المقاصة بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين في أداء متميز قدمه الفريق أمام المقاصة ، ويسعي نحو الفوز بثلاث نقاط لتطوير المستوي الخاص بهم والصعود في ترتيب الدوري.

قائمة الأهلي لمباراة أسوان

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حراسة المرمى: محمد الشناوي، شريف إكرامي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول.

خط الوسط: اليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، حسام عاشور، أحمد الشيخ.

خط الهجوم: جونيور أجاي، صلاح محسن، وليد أزارو، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي، جيرالدو.

تلعب مباراة الأهلي السبت الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة ، وتذاع المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة اون سبورت.