شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات: ودية بتسوانا وتدريبات المنتخب على استاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد بركات، مدير المنتخب الوطني الأول، عن أن المنتخب سيواجه نظيره منتخب بتسوانا في السابعة من مساء يوم 14 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وينطلق معسكر منتخب الفراعنة يوم الإثنين المقبل في القاهرة، حيث أوضح محمد بركات أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري قرر أن يخوض الفريق تدريباته على استاد القاهرة الدولي طوال فترة المعسكر.

ويخوض الفريق تدريباته تحت قيادة الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة على أن يختتم معسكره بمواجهة دولية ودية تجمعه بنظيره منتخب بتسوانا في إطار الإعداد لبدء مشوار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 والتي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.