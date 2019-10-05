شكرا لقرائتكم خبر عن المحترفون يصلون القاهرة غدًا للانضمام لمعسكر المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يصل لاعبو الممنتخب الوطني المحترفون في الخارج إلى القاهرة، غدًا الأحد، من أجل الانتظام في معسكر المنتخب الوطني الذي ينطلق بداية من الإثنين.

ويبدأ المنتخب الوطني معسكره بداية من يوم الإثنين، على أن يختتمه بمباراة ودية دولية تجمعه بنظيره منتخب بتسوانا في السابعة من مساء يوم 14 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

واختار حسام البدري 4 لاعبين محترفين في الخارج، وهم محمد النني لاعب بشكتاش التركي، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، وأحمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، بجانب أحمد حسن كوكا المحترف بنادي براجا البرتغالي.