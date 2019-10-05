شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء .. حسام البدري يختار 23 لاعبا في قائمة منتخب مصر استعدادا لبوتسوانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى صفوف المنتخب في معسكره الذي يبدأ الاثنين المقبل ويستمر حتى لقاء بتسوانا الودي المحدد له 14 أكتوبر الجاري.

وضمت القائمة 19 لاعبا هم محمد الشناوي ومحمد عواد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن أشرف وعبدالله جمعة ومحمد حمدي وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي «أفشه» وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد إلى جانب الرباعي المحترف في أوروبا محمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن «تريزيجيه» وأحمد حسن «كوكا».

وجاء استقرار الجهاز الفني على ضم 23 لاعبا وتقنين عدد اللاعبين المنضمين للمعسكر لفرض الجدية والتركيز وإضفاء الطابع الرسمي على مباراة بوتسوانا الودية المقبلة لتحقيق أكبر مكاسب فنية.

كما حرص الجهاز الفني على ضم وجوه جديدة تنضم لأول مرة بهدف التعرف أكثر على شخصيتهم وإمكانياتهم بشكل كبير قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر في نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021.

وتأتي اختيارات القائمة وفقا لأولويات هذه المرحلة وذلك لا يعني خروج غير المنضمين من حسابات الجهاز الفني لاسيما أن هناك فترة كبيرة بعد مواجهتي كينيا وجزر القمر تتجاوز الـ3 شهور كفيلة بإتاحة فرصة أكبر للجهاز الفني من أجل متابعة جميع العناصر وتقييمها بشكل أعمق بما يخدم مصلحة المنتخب.

وتقرر أن تخلو هذه القائمة من لاعبي المنتخب الأوليمبي حرصا على دعم الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي والحفاظ على برنامج إعداده للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا بالقاهرة المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2020 بالإضافة إلى منح الفرصة للاعبين الآخرين.

وأكد الجهاز الفني للمنتخب الوطني أن قرار إعفاء محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي من الانضمام للمعسكر الحالي،لرغبة الجهاز في إراحته وتخفيف عبء المباريات عليه في هذه الفترة بهدف التعافي والتخلص من الإجهاد الناتج عن مشاركاته المتتالية مع ناديه حتي يكون في كامل عافيته البدنية والذهنية للمشاركة في الارتباطات الرسمية المقبلة.

كما حرص الجهاز الفني على التعامل مع المشاكل التي واجهته في مركز رأس الحربة واختيار لاعبين لا يلعبون بصفة أساسية مع أنديتهم إلا أنهم يجيدون اللعب تحت ضغط وباعتبارهم هم أفضل المتاح في الفترة الحالية.