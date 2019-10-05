23 لاعبا في صفوف المنتخب المصري استعدادا لبتسوانا

السبت 5 أكتوبر 2019

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام البدري المدير الفني قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى صفوف المنتخب في معسكره الذي يبدأ يوم الاثنين المقبل ويستمر حتى لقاء بتسوانا الودي المحدد له 14 أكتوبر الحالي ، ضمت القائمة ١٩ لاعبا إلي جانب الرباعي المحترف في أوروبا محمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجية وأحمد حسن كوكا.



وآثر الجهاز الفني اعلانها اليوم لمنح الاتحاد والأندية فرصة إبلاغ اللاعبين قبل حلول الغد الذي يعد أجازة رسمية.

وضمت القائمة:محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار واحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعه ومحمد حمدي وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.

وجاء استقرار الجهاز الفني على ضم ٢٣ لاعبا وتقنين عدد اللاعبين المنضمين للمعسكر لفرض الجدية والتركيز وإضفاء الطابع الرسمى على مباراة بتسوانا الودية المقبل لتحقيق أكبر مكاسب فنية.

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كما حرص الجهاز الفني علي ضم وجوه جديدة تنضم لأول مرة بهدف التعرف أكثر علي شخصيتهم وامكانياتهم بشكل كبير قبل مواجهتى كينيا وجزر القمر في نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ٢٠٢١.

كما تأتى إختيارات القائمة وفقا لأولويات هذه المرحلة وذلك لا يعنى خروج غير المنضمين من حسابات الجهاز الفنى لاسيما أن هناك فترة كبيرة بعد مواجهتي كينيا وجزر القمر نوفمبر المقبل تتجاوز ال٣ شهور كفيله بإتاحه الفرصة أكبر لدي الجهاز الفني لمتابعة كافه العناصر وتقيمها بشكل أعمق بما يخدم مصلحة المنتخب

وتقرر أن تخلو هذه القائمة من لاعبى المنتخب الأوليمبى حرصا على دعم الكابتن شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي والحفاظ على برنامج إعداده للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا بالقاهرة المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو ٢٠٢٠ بالاضافة الي منح اافرصة للاعبين آخرين

وأكد الجهاز الفنى للمنتخب الوطني قرار إعفاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من الانضمام للمعسكر الحالي للرغبة في إراحته وتخفيف عبء المباريات عليه في هذه الفترة بهدف التعافي والتخلص من الإجهاد الناتج عن مشاركاته المتتالية مع ناديه حتي يكون في كامل عافيته البدنية والذهنية للمشاركة في الارتباطات الرسمية المقبلة.

كما حرص الجهاز الفني علي التعامل مع المشاكل التي واجهته في مركز رأس الحربة واختيار للاعبين لايلعبون بصفة أساسية مع أنديتهم إلا أنهم يجيدون اللعب تحت ضغط.وباعتبارهم هم أفضل المتاح في الفترة الحالية.