مطالب بإزالة اسم كونتي من ملعب يوفنتوس

السبت 5 أكتوبر 2019

كشف موقع فوتبول إيطاليا أن مجموعة من جماهير نادي ​يوفنتوس​ يقدر عددها بـ15 ألفا، قاموا بتوقيع عريضة تدعو إلى إزالة إسم المدرب ​أنتونيو كونتي​ وصورته من ملعب أليانز ستاديوم في مدينة تورينو، وذلك بسبب إنضمامه إلى صفوف نادي الإنتر هذا الصيف، الغريم التاريخي لنادي يوفنتوس.



ودعت الجماهير إلى إزالة إسم كونتي وتعويضه بإسم النجم السابق للفريق كلاوديو ماركيزيو، الذي أعلن قبل يومين إعتزاله كرة القدم عن عمر 33 عاما.

وتابع الموقع أن رئيس نادي يوفنتوس أندريا أنييلي قد لا يوافق على هذا الإقتراح.

ويعتمد نادي يوفنتوس في ملعبه الجديد على وضع 50 نجمة تظهر كل واحدة منها صورة وأسماء أشخاص تركوا بصمة في تاريخ النادي.