تقرير يكشف رحيل المصري محمد النني عن بشكتاش التركي

السبت 5 أكتوبر 2019
محمد النني
كشفت تقارير صحافية تركية أن لاعب بشكتاش التركي محمد النني المعار من نادي أرسنال يفكر في قطع إعارته والرحيل عن الفريق التركي في الانتقالات الشتوية القادمة بسبب سوء النتائج.
وأشارت شبكة "فوتو سبور" التركية إلى أن هناك تساؤلات من قبل الصفقات الجديدة للفريق من بينهم محمد النني وذلك من زملائهم الحاليين والقدامى في بشكتاش، إضافة إلى الحالة التي وصل لها الفريق رغم هذه الصفقات.
وأضافت الشبكة أن اللاعبين الجدد يشعرون بالتوتر والقلق من الأجواء غير مستقرة والتي قد تؤثر على مسيرة الفريق خاصةً بعد احتلالهم المركز السادس عشر في ترتيب بطولة الدوري التركي.
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