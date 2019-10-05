تقرير يكشف رحيل المصري محمد النني عن بشكتاش التركي

السبت 5 أكتوبر 2019

محمد النني

كشفت تقارير صحافية تركية أن لاعب ​بشكتاش التركي​ ​محمد النني​ المعار من نادي ​أرسنال​ يفكر في قطع إعارته والرحيل عن الفريق التركي في الانتقالات الشتوية القادمة بسبب سوء النتائج.



وأشارت شبكة "فوتو سبور" التركية إلى أن هناك تساؤلات من قبل الصفقات الجديدة للفريق من بينهم محمد النني وذلك من زملائهم الحاليين والقدامى في بشكتاش، إضافة إلى الحالة التي وصل لها الفريق رغم هذه الصفقات.

وأضافت الشبكة أن اللاعبين الجدد يشعرون بالتوتر والقلق من الأجواء غير مستقرة والتي قد تؤثر على مسيرة الفريق خاصةً بعد احتلالهم المركز السادس عشر في ترتيب بطولة الدوري التركي.