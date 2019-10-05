اليوم..محمد صلاح يسعى لتحطيم أرقام قياسية جديدة بالدوري الإنجليزي

السبت 5 أكتوبر 2019

محمد صلاح

يسعى محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الانجليزى و منتخب مصر، لقطع خطوة جديدة نحو تحطيم رقم مانشستر سيتى القياسى، عندما يستضيف ليستر سيتى فى الرابعة عصر السبت بملعب "أنفيلد"، فى قمة نارية لمباريات الجولة الثامنة من منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز .



ويطمع الفرعون المصرى فى تحقيق الفوز الـ 8 على التوالى بمسابقة الدورى الإنجليزى ليسير على خطى مانشستر سيتى صاحب الرقم القياسى بعدما حقق الفوز فى 18 مباراة متتالية.

ويأمل فخر العرب فى زيادة رصيد اهدافه لتحسين مركزه فى جدول ترتيب البريميرليج علما بان محمد صلاح يأتى فى المرتبة الخامسة بجدول هدافى الدورى الانجليزي برصيد 4 اهداف .

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وكان ليفربول تغلب فى الجولة الماضية على شيفيلد يونايتد بهدف دون مقابل، محققاً فوزه السابع على التوالى بمسابقة الدورى الإنجليزى. ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" برصيد 21 نقطة، متفوقاً بفارق خمس نقاط على مانشستر سيتى صاحب الوصافة، بينما يحتل ليستر سيتى المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

ولعب ليفربول سبع مباريات احرز من خلالها 18 هدف واستقبلت شباكه 5 اهداف وجمع 21 نقطة من سبع انتصارات متتالية.

ويحتل ليستر سيتي حاليا المركز الثالث بعد بداية رائعة للموسم، وبإمكانه تخطي حامل اللقب مانشستر سيتي في الترتيب مؤقتا إذا فاز على ليفربول المتصدر فى مباراة اليوم .

وفي حال انتصار ليفربول مجددا، فإنه سيوسع الفارق إلى 8 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يستضيف وولفرهامبتون، الأحد المقبل.