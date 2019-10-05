شكرا لقرائتكم الأهلى ينعي وفاة والد سيد معوض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مسئولو النادي الأهلى على نعى سيد معوض نجم الفريق الأحمر والكرة المصرية السابق ومدرب منتخب مصر فى وفاة والده، الذي توفى أمس الجمعة. ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلى على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :"الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والسادة أعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى والد الكابتن سيد معوض لاعب الأهلى السابق"..تغمد الله الفقيد بواسع رحمته والهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان..إنا لله وإنا اليه راجعون" وسيقام عزاء والد سيد معوض اليوم السبت بمسقط رأس اللاعب بالفيوم بشارع المدارس، ونشر سيد معوض على صفحته بتويتر خبر الوفاة قائلاً "إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله وفاة والدى وحبيبى وأغلى إنسان عندى اللهم ارحمه واغفر له واجعله من أهل الجنة اللهم أمين يا رب العالمين اللهم ارزقه الجنة وأبدله أهلا خيرا من أهله ودارا خيرًا من داره اللهم ولا نقول إلا ما يرضى الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الدعاء".

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