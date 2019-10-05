شكرا لقرائتكم طبيب المقاولون يعلن عودة حسن الشامي بعد تعافيه من الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور وائل نبيل طبيب المقاولون العرب عن موعد عودة حسن الشامي لاعب المقاولون والذي كان قد تعرض للإصابة في مباراة ذئاب الجبل مع سموحة التي أقيمت بمنافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2.

وقال طبيب المقاولون في تصريحات خاصة لـ الخليج 365، أن حسن الشامي كان قد تعرض للإصابة بتمزق خفيف في العضلة الخلفية، ويغيب عن تدعيم صفوف ذئاب الجبل في مباراة اليوم أمام الانتاج الحربي على أن يعود في مباراة المقاولون وأسوان والتي تقام 18 أكتوبر الجاري.

Advertisements

ومن المقرر أن يدفع الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس بعبد الوهاب إسماعيل بدلاً من حسن الشامي في تشكيل الفريق أمام الانتاج، حيث تنطلق المباراة في تمام الخامسة والنصف على ملعب السلام .

ويمتلك المقاولون العرب 4 نقاط فى رصيده حتى الآن من انتصار وتعادل بعد أول جولتين وضعت ذئاب الجبل فى المركز الخامس بجدول المسابقة خلف النادى المصرى بفارق الأهداف، فيما يمتلك الإنتاج الحربى ثلاث نقاط فقط بعد الفوز فى الجولة الأولى والهزيمة برباعية نظيفة أمام الأهلى فى الأسبوع الثانى.