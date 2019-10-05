شكرا لقرائتكم طبيب المقاولون يعلن عودة حسن الشامي بعد تعافيه من الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال طبيب المقاولون في تصريحات خاصة لـ الخليج 365، أن حسن الشامي كان قد تعرض للإصابة بتمزق خفيف في العضلة الخلفية، ويغيب عن تدعيم صفوف ذئاب الجبل في مباراة اليوم أمام الانتاج الحربي على أن يعود في مباراة المقاولون وأسوان والتي تقام 18 أكتوبر الجاري.
ومن المقرر أن يدفع الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس بعبد الوهاب إسماعيل بدلاً من حسن الشامي في تشكيل الفريق أمام الانتاج، حيث تنطلق المباراة في تمام الخامسة والنصف على ملعب السلام .
ويمتلك المقاولون العرب 4 نقاط فى رصيده حتى الآن من انتصار وتعادل بعد أول جولتين وضعت ذئاب الجبل فى المركز الخامس بجدول المسابقة خلف النادى المصرى بفارق الأهداف، فيما يمتلك الإنتاج الحربى ثلاث نقاط فقط بعد الفوز فى الجولة الأولى والهزيمة برباعية نظيفة أمام الأهلى فى الأسبوع الثانى.
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