شكرا لقرائتكم تشكيل الأهلى ضد أسوان .. رمضان وأجاى يقودان الهجوم وياسر إبراهيم أساسياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي Advertisements خط الدفاع: أيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ورمضان صبحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات الهجوم : جونيور أجايي. فيما يجلس على دكة البدلاء كل من: شريف إكرامي ورامي ربيعة ووليد أزارو ووليد سليمان وحسام عاشور وصلاح محسن و أحمد فتحي، بينما تم استبعاد كلاً من اليو ديانج وجيرالدو وأحمد الشيخ ومصطفي شوبير ومحمود وحيد.

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