شكرا لقرائتكم تعرف على موعد أول ودية للفراعنة بقيادة حسام البدري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول، عن أن المنتخب سيواجه نظيره منتخب بتسوانا في السابعة من مساء يوم 14 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وينطلق معسكر منتخب الفراعنة يوم الاثنين المقبل في القاهرة، حيث أوضح محمد بركات أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري قرر أن يخوض الفريق تدريباته على استاد القاهرة الدولي طوال فترة المعسكر.

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ويخوض الفريق تدريباته تحت قيادة الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة على أن يختتم معسكره بمواجهة دولية ودية تجمعه بنظيره منتخب بتسوانا في إطار الإعداد لبدء مشوار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 والتي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وضمت القائمة23 لاعب هم محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وعمرو السولية وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد و أحمد حسن كوكا و محمد النني و محمود تريزيجيه و أحمد حجازي.