شكرا لقرائتكم بعثة بتسوانا تصل القاهرة فجر الثلاثاء استعدادا لمواجهة الفراعنة وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصل بعثة منتخب بتسوانا إلى القاهرة فجر يوم الثلاثاء، 8 أكتوبر الجاري تمهيدا لخوض المباراة الودية الدولية أمام الفراعنة باستاد القاهرة الدولى.

ويستمر المنتخب البتسواني في تدريباته بمعسكر في القاهرة يستمر حتى يوم 14 أكتوبر موعد المباراة الودية المقرر لها السابعة مساءً على استاد القاهرة الدولي.

واختار حسام البدري 4 لاعبين محترفين في الخارج، وهم محمد النني لاعب بشكتاش التركي، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، وأحمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، بجانب أحمد حسن كوكا المحترف بنادي براجا البرتغالي بالإضافة إلى 19 لاعب محلي هم محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وعمرو السولية وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.