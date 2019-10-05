شكرا لقرائتكم تعرف على أخر تطورات أزمة عدم قيد أيمن حفني بالمقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اندلعت أزمة قيد أيمن حفني لاعب المقاصة الحالي والزمالك السابق، بعد فشل قيده في قائمة الفريق الفيومي للموسم الحالي، وحرمان المقاصة من جهوده حتى يناير المقبل.
وكشف الجهاز الفني للمقاصة في تصريح سابق أن سبب عدم قيد أيمن حفني يعود إلى خطأ إداري داخل الفريق يتحمل مسئوليته الجميع داخل النادي.
وعلم الخليج 365 أن نادي المقاصة أرسل شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لحل أزمة قيد أيمن حفني، بعد القيام بترجمتها وإرسالها للفيفا عن طريق اتحاد الكرة المصري.
وكشف مصدر كواليس الأزمة التي بدأت بقيد أيمن حفني في اليوم النهائي لباب القيد وتحديدا في الثانية عشر إلا 5 دقائق وتم إدخال البيانات الخاصة باللاعب على "السيستم" الخاص بالقيد ولكن مسئولي اتحاد الكرة لم يؤكدوا قيده، ليتم التراجع عن قيده بحجة أن نادي المقاصة استكفى الاستبدال المقرر للأندية قبل بداية الموسم الجاري.
أضاف أن الأمور داخل النادي كانت مهيأة لقيد أيمن حفني لاسيما بعد الاتفاق على منح اللاعب الرقم 14 والذي كان يرتديه محمد رمضان، الذي تحفظ في بداية الأمر على التنازل عن رقم 14 لحفني قبل أن يتدخل الجهاز الفني ويجبر اللاعب على ترك الرقم لحفني والحصول على رقم 24 بدلا منه.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أخر تطورات أزمة عدم قيد أيمن حفني بالمقاصة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.