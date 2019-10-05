شكرا لقرائتكم تعرف على أخر تطورات أزمة عدم قيد أيمن حفني بالمقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اندلعت أزمة قيد أيمن حفني لاعب المقاصة الحالي والزمالك السابق، بعد فشل قيده في قائمة الفريق الفيومي للموسم الحالي، وحرمان المقاصة من جهوده حتى يناير المقبل.

وكشف الجهاز الفني للمقاصة في تصريح سابق أن سبب عدم قيد أيمن حفني يعود إلى خطأ إداري داخل الفريق يتحمل مسئوليته الجميع داخل النادي.

وعلم الخليج 365 أن نادي المقاصة أرسل شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لحل أزمة قيد أيمن حفني، بعد القيام بترجمتها وإرسالها للفيفا عن طريق اتحاد الكرة المصري.

Advertisements

وكشف مصدر كواليس الأزمة التي بدأت بقيد أيمن حفني في اليوم النهائي لباب القيد وتحديدا في الثانية عشر إلا 5 دقائق وتم إدخال البيانات الخاصة باللاعب على "السيستم" الخاص بالقيد ولكن مسئولي اتحاد الكرة لم يؤكدوا قيده، ليتم التراجع عن قيده بحجة أن نادي المقاصة استكفى الاستبدال المقرر للأندية قبل بداية الموسم الجاري.

أضاف أن الأمور داخل النادي كانت مهيأة لقيد أيمن حفني لاسيما بعد الاتفاق على منح اللاعب الرقم 14 والذي كان يرتديه محمد رمضان، الذي تحفظ في بداية الأمر على التنازل عن رقم 14 لحفني قبل أن يتدخل الجهاز الفني ويجبر اللاعب على ترك الرقم لحفني والحصول على رقم 24 بدلا منه.